Польское министерство: в обвале цен на рапс виноват рынок, а не Украина

Варшава. Польское министерство сельского хозяйства считает причиной низких цен на рапс сложившуюся рыночную ситуацию, а не поставки его из Украины, как заявляла ранее польская оппозиция, и не намерено принимать никаких мер для повышения стоимости этой продукции в Польше.

Об этом заявил глава ведомства Станислав Калемба, которого цитирует пресс-служба министерства.

Калемба объяснил падение цен на рынке в сравнении с наблюдавшимися рекордно высокими в прошлом году ситуацией на мировых рынках, а не поставками из Украины.

"Говоря о цене на рынке сельскохозяйственных культур и рапса в Польше, нужно учитывать ситуацию на глобальном рынке. Цены на нашем рынке близки к тем, которые фиксируются на международных биржах в Чикаго, Лондоне, Париже и Будапеште. Похожие или чуть меньшие цены в России и в Украине", - отметил министр.

Он также заметил, что в Польше количество засеянной земли под рапс увеличилось в этом сезоне на около четверть - до 0,9 млн га, что приведет к увеличению урожая на 30-40% - до даже 2,5 млн тонн.

Калемба заявил, что министерство не имеет возможности проводить интервенции для подержания цен на эту продукцию, поскольку у него нет соответствующих механизмов.

"Не было, нету, и не будет интервенции на рынке рапса, а на рынке пшеницы она возможна, если бы цены упали до 110-125 долл. за тонну (1USD=3.2PLN)", -отметил министр.

Как сообщал УНИАН, лидер крупнейшей оппозицонной партии в Польше "Закон и справедливость" Ярослав Качинский на днях заявил, что обвал цен на рапс в Польше может быть вызван поставками из Украины, призвав правительство к действиям, направленным на защиту польских аграриев.