В России уже просчитывают, кто займет место Roshen на рынке

Уход с российского кондитерского рынка украинской продукции Roshen, ввоз которой был запрещен Роспотребнадзором 29 июля 2013 года, не вызовет дефицита предложения для потребителей. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", председатель совета директоров российского холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Носенко.

"С уходом с российского рынка импортной продукции компании Roshen для потребителя мало что изменится, так как ее доля довольно мала. Дефицита конфет не будет. Высвободившаяся ниша быстро сможет заполниться как национальной продукцией, так и импортированной из Польши, Германии", - считает Носенко. К тому же, добавил он, компания Roshen давно концентрируется на развитии своего производства в Липецке, поэтому продолжит поставлять на рынок России локализованную продукцию. Также Носенко уверен, что потенциал российских фабрик недоиспользуется. "По всей территории страны загрузка производственных мощностей составляет не более 60-70%, где-то и ниже. Так что у российских кондитеров есть значительный потенциал для увеличения выпуска продукции, которая сможет быстро заполнить высвобождающиеся ниши рынка", - уверен эксперт.

По данным Носенко, импорт из Украины в структуре российского рынка кондитерских изделий всех видов составляет около 155 тыс. тонн, что не превышает 5% российского рынка. По официальным данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долларов. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долларов в денежном выражении.

Чистый импорт компании Roshen (без учета российского производства на "Ликонф" в Липецке) в структуре импорта из Украины составляет 9% (25 тыс. тонн), оценивает АСКОНД. По оценке Носенко, продукция компании занимает 1,1% в рынке шоколадной плитки. В свою очередь, исследовательская компания GFK оценивает долю всей продукции Roshen на рынке России в 2% на рынке карамели – 11% в натуральном выражении и 9% в денежном выражении.

По оценке АСКОНД, емкость российского рынка кондитерских изделий всех видов в 2012 году составила 3,287 млн тонн, в 2013 году возрастет на 2-3% до 3,352-3,385 млн тонн. По данным генерального директор GFK-Россия Сергея Яшко, в денежном выражении весь рынок кондитерских изделий России составляет 388 млрд рублей.

Напомним, 29 июля 2013 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen в связи с претензиями по качеству и безопасности продукции, в том числе наличия бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами. По оценке ведомства, более 90 % исследованных образцов кондитерских изделий украинской корпорации "Рошен" не соответствуют нормативным требованиям. В свою очередь, санэпидемиологи Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Беларуси заявили, что украинские конфеты не опасны для употребления. Украинская сторона обратилась с официальным письмом к руководству "Роспотребнадзора" о срочной встрече для решения вопроса о запрете ввоза продукции корпорации в Россию.

Справка. Кондитерская корпорация Roshen - один из крупных мировых производителей кондитерский изделий. В состав корпорации входят четыре украинские фабрики (Киевская, Виннницкая, Мариупольская и Кременчугская), две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Венгрия), а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко".

Roshen выпускает около 200 видов кондитерских изделий, а общий объем продукции достигает 450 тыс тонн в год. Продукция представлена в Украине, России, Казахстане, Беларуси, Молдове, в странах Кавказа, Средней Азии, в Германии, США, Израиле, Литве и во многих других государствах.

Вместе с корпорациями и предприятиями "Богдан", "Агропродинвест", "Ленинская кузница", "ISTA", "Укравтозапчасть", "Родная марка", "5 канал" и другими активами корпорация Roshen входит в состав группы "Укрпроминвест". Основной владелец группы - известный украинский бизнесмен, депутат Верховной Рады Петр Порошенко.