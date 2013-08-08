Прокуратура требует расторгнуть договор аренды земли на проспекте Маяковского в Киеве

Прокуратура Деснянского района столицы обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании недействительным договора аренды земельного участка на проспекте Маяковского, 4 в Деснянском районе, где 7 августа произошел конфликт между местными жителями и охранниками строительства супермаркета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева, прокурорской проверкой установлено, что Киевсовет в 2006 году спорный участок передал в аренду на 5 лет столичному обществу для строительства торгово-офисного комплекса.

В дальнейшем Киевсовет внес изменения в договор аренды, сменил арендатора другим субъектом ведения хозяйства и продлил срок аренды до 10 лет.

В указанных действиях прокуратура обнаружила нарушение действующего законодательства, поскольку заключение договора состоялось при отсутствии проекта землеустройства, утвержденного органом местной власти.

В исковом заявлении прокуратура требует признать недействительным и отменить решение Киевсовета, а также заключенный на его основании договор аренды земельного участка на просп. Маяковского, 4.

Кроме того, в иске прокуратура требует запретить застройщику проводить какие-либо действия по подготовке к строительству на спорном участке.

Ранее прокуратурой Деснянского района было внесено представление в столичную Инспекцию архстройконтроля с требованием отменить регистрацию декларации о начале строительных работ по указанному адресу.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, 7 августа около 19.00 в Деснянское райуправление столичной милиции поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Маяковского, 4, неизвестные лица применили слезоточивый газ.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Установлено, что возле строительного площадке собралась группа местных жителей, приблизительно 200 человек, которые требовали прекратить строительство, их поддержали представители одной из политических сил. Когда возмущенные граждане подошли к забору, которым ограждена стройплощадка, между ними и охраной строительства возник конфликт. По предварительной информации, охранники применили слезоточивый газ и огнетушители. В свою очередь местные жители повалили забор и повредили строительную технику.

В результате конфликта за помощью в медицинское учреждение обратилось двое граждан.

Милиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство».