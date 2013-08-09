Госпотребинспекция сняла с реализации 40% проверенных продуктов

Всего за 1 полугодие работниками Госпотребинспекции было проверено почти 1255 тонн продовольственных товаров, в т.ч. хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, сахара, рыбо-и молокотоваров, масложировой и плодоовощной продукции, чая и кофе, продуктов детского питания, яиц куриных, в частности мясотоваров - 146 тонн.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции по защите прав потребителей, забраковано и снято с реализации 40% от проверенного количества, в том числе по причине отсутствия сопроводительных документов относительно качества и безопасности - 51%, отсутствия информации о товаре - 43%, несоответствия требованиям нормативных документов - 27%; истечение срока годности - 2%.

«В сложившейся ситуации на потребительском рынке Украины я обращаюсь к потребителям: не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью ваших близких», - отметил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов. Он подчеркнул, если потребители заметили продукцию, срок годности которой истек, а также зафиксировали факт нарушения правил торговли субъектами хозяйствования, но не обратились в Госпотребинспекцию Украины или в ее территориальные органы, то они помогают недобросовестным предпринимателям продолжать наносить моральный, а иногда и физический вред, на чем предприниматели и зарабатывают свою прибыль. «Потребительская самосознание, в таких случаях, должно быть на первом месте», - отмечает председатель Госпотребинспекции Орехов.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Госпотребинспекция сообщила, что сняла с реализации 40% ассортимента школьных товаров по результатам проверки 300 предприятий, реализующих такие товары. Установлено более 1 тыс. нарушений требований законодательства о защите прав потребителей, забраковано и снято с реализации около 20 тыс. единиц товаров.