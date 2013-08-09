Минагропрод предлагает снизить экспортные пошлины на крупный рогатый скот и овец

Министерство агарной политики и продовольствия предлагает снизить ставку экспортных пошлин на крупный рогатый скот (КРС) и овец до 5% с действующих 25%.

Соответствующая инициатива закреплена в законопроекте о внесении изменений в Закон «О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье», опубликованном на официальном веб-сайте Минагропрода.

Согласно законопроекту, предложенному министерством, снижение экспортных пошлин не распространяется на нетелей и коров весом более 300 кг.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующая пошлина стала причиной отсутствия интереса у отечественных производителей к производству говядины и экспорту овец.

«Действующие ставки вывозной пошлины на живой скот (в текущем году 25%) приводят к потере интереса отечественного производителя к экспорту продукции и чистопородных племенных овец. В то же время внутренний потребительский рынок не дает возможности получать выгодную цену за говядину и племенных овец. Таким образом, товаропроизводитель теряет интерес к производству говядины и экспорту племенных овец за границу», - говорится в пояснительной записке.

При этом снижение экспортной пошлины до 5%, по мнению Минагропрода, будет способствовать дальнейшему развитию животноводства.

В случае принятия указанного законопроекта, предлагаемые в нем изменения вступят в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабмина 7 августа поручил Минагропроду и Минэкономравзития принять меры по стимулированию экспорта продукции животноводства.

По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году экспорт живого крупного рогатого скота из Украины сократился по сравнению с 2011 годом на 33,8% - до 932 т., тогда как импорт вырос на 22,7% - до 1,8 тыс. тонн.