В Украине могут отменить утверждение рецептуры на производство алкоголя

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает отменить обязательное утверждение рецептуры для производства спирта и алкогольных напитков, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 15 февраля 1999 № 186», отменяющий такую необходимость, был согласован с Госкомпредпринимательством.

«Проектом предлагается исключить норму, согласно которой рецептуры на производство спирта этилового, водки, ликеро-водочных изделий и алкогольных напитков с использованием спирта этилового необходимо утверждать Минагрополитики по согласованию с Миндоходов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Госкомпредпринимательства, рецептуры на производство спирта и алкогольных напитков разрабатываются на основании государственных стандартов или технических условий, которые утверждаются Минагрополитики по согласованию с Миндоходов, потому необходимости утверждать еще и рецептуры нет.

Справка УНИАН. Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-июне 2013 года сократилось на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,2 млн дал.

В 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.