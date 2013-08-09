В России из-за АЧС будут проводить внеплановые проверки предприятий

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с целью не допустить дальнейшее распространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории России намерена провести внеплановые проверки предприятий, которые занимаются переработкой свинины.

Об этом говорится в приказе главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, текстом которого располагает УНИАН.

«Организовать и провести внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота свинины и продуктов его переработки, по выполнению обязательных требований, направленных на недопущение дальнейшего распространения АЧС на территории Российской Федерации», - говорится в приказе Онищенко.

Также он поручил принять дополнительные меры, направленные на выявление и пресечение фактов неправомерного перемещения животноводческой продукции и сырья всеми видами транспорта с территорий, неблагополучных по АЧС, ящуру и другим опасным и особо опасным заболеваниям.

Для правительства РФ будет подготовлена аналитическая справка о результатах проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом свинины.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано более 60 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.