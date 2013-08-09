Украина уже экспортировала 1,7 млн тонн зерна

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 - июнь 2014) к 7 августа поставили на внешние рынки 1,7 млн тонн зерновых, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате еще около 1,5 млн тонн зерна находятся в припортовых элеваторах и почти 0,2 млн тонн загружено на корабли.

По словам главы Минагропрода Николая Присяжнюка, правительство создало межведомственную группу, которая работает над удешевлением стоимости логистических услуг для сельхозпроизводителей и зернотрейдеров.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод оценивает возможности экспорта зерна в течение маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.

Валовый сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.