Депутат предлагает отменить плату за регистрацию земельных участков

Народный депутат Григорий Калетник (фракция Партии регионов) предлагает отменить плату за государственную регистрацию земельных участков в Украине.

Соответствующее предложение содержится в проекте закона №3061 от 8 августа, обнародованном на веб-сайте Верховной Рады.

Помимо этого, Калетник предлагает отменить плату за внесение сведений и изменений к ним в Поземельную книгу и Государственный земельный кадастр Украины относительно аренды, сервитута и ограничений по пользованию земель.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка ведения Государственного земельного кадастра» 17 октября прошлого года, которое вступило в силу одновременно с законом «О государственном земельном кадастре» с 1 января 2013 года.

Документ определяет порядок присвоения кадастровых номеров земельным участкам, механизм регистрации земельных участков.

Кроме того, постановлением определен порядок пользования сведениями и документами госземкадастра различными категориями пользователей, в частности, относительно предоставления выписок из Государственного земельного кадастра, справок, содержащих обобщенную информацию о земле, выкопировок из кадастровой карты (плана) и другой документации кадастра.