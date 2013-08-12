Россельхознадзор забраковал продукты двух десятков стран

Россельхознадзор выявил ряд небезопасных продуктов, которые поставлялись в Россию более чем из двух десятков стран. Опасные бактерии были найдены, в частности, в голландском сыре и армянской осетрине.

Как следует из материалов Россельхознадзора, при лабораторных исследованиях были обнаружены, в частности, листерии, кишечная палочка и сальмонеллы, сообщает Прайм.

Опасные бактерии нашли в мороженом мясе: свинине из Канады, Португалии, Ирландии, Дании и Бельгии, баранине из Новой Зеландии и Уругвая, говядине из Аргентины, Ирландии, Уругвая и Парагвая, партии свиного шпика из Австрии и свиных языках из Италии. Исследования показали опасность мяса птицы из США и Бельгии.

Кроме того, микроорганизмы обнаружились в рыбной продукции, поставленной Китаем, Таиландом, Чили, Эстонией, Данией, Вьетнамом и США, скумбрии с Фарерских островов, осетрине из Армении и форели из Норвегии. Россельхознадзор отмечает также, что опасными оказались сливочное масло из Литвы, сыр из Нидерландов, ветчина и партия творога из Белоруссии.

Как добавляет ведомство, ветеринарные службы этих стран предупреждены о недопустимости подобных нарушений, на поставки некоторых продуктов введены ограничения.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля т.г. ввела временные ограничения на поставки американской свинины и говядины. Несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора, американская сторона не предоставила гарантии об отсутствии в товарных партиях продукции животного происхождения, поставляемой на российский рынок, бета-адреностимулятора рактопамина.

«Из четырех широкомасштабно применяющих рактопамин при откорме животных стран (США, Канада, Мексика, Бразилия) не отреагировали на требование России конструктивно лишь США. К сожалению, компетентные органы США уклонились от профессионального обсуждения проблемы, а американской администрацией сделаны попытки придать российским требованиям политическую направленность, связать их с так называемым списком Магнитского, а также голословно обвинить Россию в нарушении принципов ВТО», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Подчеркивается, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя у Россельхознадзора оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.