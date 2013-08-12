Украинские производители не могли использовать молоко с антибиотиками - участники рынка

Украинские производители молока в ответ на заявление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) об обнаружении антибиотиков в сырах украинского производителя молочной продукции «Милкиленд», заявили, что молоко с антибиотиками не могло быть использовано для производства отечественных молочных продуктов.

Об этом УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дыкун.

«Мы исключаем возможность того, что молоко с антибиотиками может быть использовано для производства молочных продуктов на отечественных предприятиях», - сказал Дыкун.

По его словам, антибиотики действительно используются на молочных фермах, но исключительно для лечения коров.

«При этом лекарства попадают в молоко из организма животных. Но таких коров доят отдельно, и полученное от них молоко не смешивается с остальным молоком и не идет на переработку», - сообщил Дыкун.

Кроме того, президент АПМ сообщил, что современные предприятия используют двойной контроль качества молока, который исключает возможность поставок загрязненного молока на переработку.

«Производство молока — слишком дорогая и кропотливая работа, чтобы наши молочники могли рискнуть своей репутацией. Я сомневаюсь, что может рискнуть и любая другая крупная молокоперерабатывающая компания, работающая на экспорт», - сказал он.

При этом заместитель председателя Национальной ассоциации молочников Украины («Укрмолпром») Василий Карпенко сообщил, что антибиотики действительно могут попасть в молоко, так как они входят в состав ветеринарных препаратов.

«На данный момент предприятия не закрыты для экспорта в Россию, но находятся под усиленным контролем. Обоснованно или нет, но это негативно отразится на имидже компании «Милкиленд», которая для многих известна как производитель чистых и натуральных продуктов», - сказал Карпенко.

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Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор обнаружил антибиотики в сырах предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд». В продукции «Прометея» обнаружен тетрациклин и окситетрациклин, а в сырах «Миргородского сыродельного комбината» - окситетрациклин.

Кроме того, Россельхознадзор выявил повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в мороженой говядине украинского производителя «Прилуки-Агропереработка».

В связи с выявленными нарушениями ведомство ввело режим повышенного контроля продукции, поставляемой указанными предприятиями.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку лидеров молочного рынка стран СНГ.

Компания «Милкиленд» владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции «Милкиленд» продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".