Киевская кондитерская фабрика «Рошен» сменила гендиректора

Наблюдательный совет «Киевской кондитерской фабрики «Рошен» уволил с должности генерального директора Евгения Полтавцева, назначив на этот пост Александра Меланича.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Меланич назначен гендиректором фабрики сроком на 5 лет. Ранее он был членом дирекции фабрики и занимал должность главного инженера «Киевской кондитерской фабрики «Рошен».

Кроме того, набсовет компании принял решение о назначении членом дирекции предприятия сроком на 1 год Николая Павленко, работавшего до этого главным механиком фабрики.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen из-за выявления в ней бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор проинформировал Федеральную таможенную службу России о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции четырех фабрик Roshen.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).