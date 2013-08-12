Урожай винограда в Украине в текущем году может превысить прошлогодний объем почти на 10%

Урожай винограда в Украине в 2013 году может составить 0,5 млн тонн, что на 9,6% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

«Сезон сбора винограда в этом году начнется на несколько недель раньше, чем в прошлом. И уже по предварительным расчетам мы можем назвать этот год урожайным для виноградарей. Ведь планируется собрать около 500 тысяч тонн винограда», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка

В министерстве отметили, что увеличение урожая винограда связано, в частности, с закладкой новых виноградников в предыдущее годы, в том числе, благодаря госпрограммам поддержки виноградарства.

Увеличению урожая винограда, по мнению Минагропрода, в частности, содействует закладка новых виноградников в предыдущие годы, в том числе в рамках государственной программы поддержки отрасли

По словам Присяжнюка, Минагропрод намерен предложить правительству направить на развитие виноградарства в Украине в 2014 году 1,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» также ожидают 10% роста урожая винограда в текущем году.

В 2012 году валовой сбор винограда составил 456 тыс. тонн, что на 12,6% меньше, чем в 2011 году.