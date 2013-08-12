Госрезерв Украины уже принял 300 тыс. тонн зерна нового урожая

Государственное агентство резерва Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) приняло более 300 тыс. тонн зерна нового урожая, сообщила УНИАН пресс-служба Госрезерва.

Согласно сообщению, лучшие показатели по приему и размещению зерна продемонстрировали Новопокровский комбинат хлебопродуктов (Харьковская область) - 59 тыс. тонн, Дунаевский комбинат хлебопродуктов (Хмельницкая область) - 38,5 тыс. тонн и хлебная база № 85 (Харьковская область) - 36 тыс. тонн.

По данным Госрезерва, на прошлой неделе на предприятие было принято 44 тыс. тонн зерна нового урожая.

Работа по приему зерна продолжается.

Как сообщал УНИАН, валовой сбор зерновых, согласно прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Минагропрод оценивает возможности экспорта зерна в течение маркетингового года в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.

Справка УНИАН. С 2011 года в Украине начало функционировать Государственное агентство резерва Украины, входящее в систему органов исполнительной власти и созданное для осуществления государственной политики в сфере государственного материального резерва.