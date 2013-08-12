Во вторник в Украине будет жарко, дожди ожидаются лишь в Крыму и западных областях

В Украине 13 августа сохранится жаркая погода, без осадков, лишь днем в Крыму, во второй половине дня и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на западе местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ветер северо-восточный, в западной части южный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, на южном побережье Крыма 24-26°, днем 30-34°, местами 35-37°, в горах Крыма 20-25°; в западных областях ночью 10-15°, днем 24-29°, в Карпатах местами 15-20°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 28 -33°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

В столице также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

12 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°, в районе Черноморского 16°; в Днепре возле Киева 23°.