В Украине число фермерских хозяйств превысило 40 тысяч. В их пользовании 4,4 млн га земли

В Украине к 1 июля насчитывалось 40,9 тыс. фермерских хозяйств, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в пользовании у фермеров к указанной дате находилось 4,4 млн га земли, в том числе 4,3 млн га пашни. В среднем на одно фермерское хозяйство к 1 июля приходилось 109 га сельхозугодий.

Наибольшее количество ферм, по информации Госстата, находится в Одесской области – 5,3 тыс. хозяйств. За ней идут Николаевская (3,9 тыс. хозяйств) и Днепропетровская (3,3 тыс. хозяйств) области.

Госстат не предоставляет сравнительных данных, так как отчет о количестве фермерских хозяйств в Украине служба публикует впервые. Однако Госстат сообщил, что к 1 ноября 2012 года в стране насчитывалось 40,7 тыс. фермерских хозяйств, которые обрабатывали почти 4,4 млн га сельскохозяйственных земель.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству в пределах действующих бюджетных программ обеспечить полноценное финансирование мероприятий, направленных на поддержку начинающих фермеров, способствовать созданию и развитию семейных ферм на селе.