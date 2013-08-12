Украина с начала 2013/2014 МГ увеличила экспорт зерна до 2,1 млн тонн

Украинские сельхозпроизводители с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 - июнь 2014) к 12 августа поставили на внешние рынки почти 2,1 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, экспорт пшеницы к указанной дате составил 0,8 млн тонн, в том числе 0,7 млн тонн продовольственной и 0,1 млн тонн фуражной. Украинские аграрии также экспортировали 0,8 млн тонн ячменя и 0,4 млн тонн кукурузы. Экспорт рапса к указанной дате составил 0,5 млн тонн, сои – 4,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод оценивает возможности экспорта зерна в течение маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы — более 16 млн тонн.

Валовой сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

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