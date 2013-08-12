Казахстан вслед за Россией запретил ввоз молочной продукции Fonterra

Госсанэпиднадзор Казахстана запретил ввоз молочной продукции новозеландской компании Fonterra, в числе которой есть и молочные смеси, передает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения республики.

Напомним, Россельхознадзор с понедельника, 12 августа, по согласованию с ветслужбами Белоруссии и Казахстана, ограничил поставки продукции с предприятий компании "в связи с несвоевременным информированием о выявленном ветслужбой Новой Зеландии загрязнении партии молочной продукции возбудителем ботулизма". Fonterra в начале августа отозвала продукцию, которая может быть загрязнена возбудителями этого заболевания. Речь шла, в первую очередь, о сырье для детских молочных смесей. В РФ оно не поставлялось, передает агентство "Новости-Казахстан".

"На основании официальной информации Министерства первичных отраслей Новой Зеландии о подтверждении ситуации, связанной с бактериальным загрязнением пищевой продукции компании Fonterra, в частности, детских молочных смесей, спортивных протеиновых добавок и других напитков, и принимаемых ими мер по отзыву несоответствующей продукции с обнаружением токсина ботулизма в концентрате молочной сыворотки, главным государственным санитарным врачом РК принято постановление о запрете ввоза и оборота пищевой продукции производства компании Fonterra (Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что территориальным подразделениям Госсанэпиднадзора поручено провести внеплановые проверки подконтрольных оптовых и розничных объектов продовольственной торговли и изъять из оборота с дальнейшей утилизацией пищевую продукцию данной марки. Кроме того, аптечные сети, где может реализоваться продукция, будут предупреждены о запрете на реализацию этой продукции.