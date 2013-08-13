Группа компаний «Агролига» во 2 квартале увеличила чистую прибыль на 31% - до 76 тыс. евро

«Агролига», крупная украинская аграрная группа компаний, в апреле-июне 2013 года получила 76 тыс. евро чистой прибыли, что на 31% больше, чем во 2-м квартале 2012 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка компании за указанный период выросла на 63,6% - до 5,5 млн евро. Валовая прибыль «Агролиги» во 2-м квартале увеличилась на 9,2% - до 190 тыс. евро, а операционная – возросла на 3,8% - до 141 тыс. евро.

Компания также сообщила, что в первом полугодии ее чистая прибыль составила 403 тыс. евро, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом «Агролига» в январе-июне увеличила выручку на 20,1% - до 7,3 млн евро. Валовая прибыль группы в первой половине года выросла 46,3% - до 417 тыс. евро, а операционная – увеличилась в 1,9 раза – до 524 тыс. евро.

Рост чистой прибыли в компании объясняют ростом переработки подсолнечника. Согласно отчету, в первом полугодии «Агролига» переработала 15,5 тыс. тонн подсолнечника, тогда как за весь 2012 год было переработано 17,6 тыс. тонн этой культуры.

В целом, группа ожидает, что в годовом исчислении ее чистая прибыль составит 3,6 млн евро, что на 13,9% больше, чем в 2012 году, а выручка вырастет на 6,1% - до 17,5 млн евро.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.

В 2013 году «Агролига» планирует перейти на главную площадку Варшавской фондовой биржи, тогда как сейчас акции компании котируются на альтернативной площадке польского фондового рынка.

В 2012 году компания получила 3,16 млн евро чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем в 2011 году. Выручка «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро. Операционная прибыль «Агролиги» в прошлом году увеличилась до 3,5 млн евро с 1,9 млн евро в 2011 году.

Читайте также:

«Агролига» намерена почти в 2 раза нарастить мощности по переработке подсолнечника