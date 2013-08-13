«Кернел» договорился с российским банком о предоставлении кредита на 140 млн долл.

Крупнейший в Украине экспортер подсолнечного масла агрохолдинг «Кернел» договорился с одним из российских банков о выделении кредита в размере 140 млн долл., которые будут использованы для финансирования расходов, связанных с покупкой в этом году сельскохозяйственной компании "Дружба-Нова".

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, в частности, «Кернел» использует часть этих средств для рефинансирования расходов на покупку компании и ее корпоративного долга.

Кредит будет предоставлен двумя траншами: первый в размере 100 млн долл. сроком на 5 лет, второй в размере 40 млн долл. сроком на 12 месяцев.

«Кернел» в своем сообщении не уточнил, с каким именно банком договорился о кредите.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года «Кернел» сообщил, что приобретает 80% акций аграрной компании "Дружба-Нова" за 68 млн долл., отметив, что ее чистый долг составляет 101 млн долл.

В июне Антимонопольный комитет Украины дал согласие «Кернелу» на покупку компании "Дружба-Нова" с земельным банком 108 тыс. га и мощностями по хранению около 100 тыс. тонн.

По данным на конец марта текущего года, задолженность агрохолдинга «Кернел» по кредитам и займам составляла 780 млн долл., из этой суммы 657 млн долл. составлял краткострочный долг.

В 2012 финансовом году компания сократила чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. при росте выручки на 14% - до 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара. Земельный банк компании на конец 2012 года составлял 405 тыс. га.

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