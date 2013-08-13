Минсельхоз США повысил прогноз производства подсолнечного масла в Украине до 4,2 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 - август 2014) объем производства подсолнечного масла в Украине составит 4,2 млн тонн, что на 2% больше, чем ведомство прогнозировало в июле т.г.

Эти данные содержатся в отчете министерства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, прогноз экспорта подсолнечного масла в 2013/2014 МГ повышен на 2,2% - до 3,68 млн тонн. При этом прогноз экспорта семян подсолнечника в будущем маркетинговом сезоне оставлен без изменений на уровне 150 тыс. тонн.

В то же время Минсельхоз США повысил прогноз производства подсолнечного масла в 2012/2013 МГ на 0,5% - до 3,81 млн тонн, оставив без изменения оценку экспорта этого товара на уровне 3,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2013 году на 4% по сравнению и июньским прогнозом – до 10,4 млн тонн.

Согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014МГ может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

Справка УНИАН. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в первом полугодии сократилось по сравнению с январем-июнем 2012 года на 17,4% - до 1,6 млн тонн.