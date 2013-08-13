Китай заинтересовался Севастопольским морским рыбным портом

Украина совместно с Китайской Народной Республикой намерены сотрудничать в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были закреплены Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Китайско-украинской ассоциацией по реализации международных проектов и Китайской корпорацией по международному зарубежному экономическому сотрудничеству.

В министерстве отметили, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере рыбного хозяйства, а украинская, в лице главы министерства Николая Присяжнюка, заверила в полной поддержке этих инициатив со стороны правительства страны.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рыболовецкие предприятия Украины в январе-июне 2013 года выловили 84,6 тыс. тонн рыбы и других живых водных ресурсов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Севастопольский морской рыбный порт - незамерзающий порт, расположенный в юго-западной части полуострова Крым на побережье Черного моря в бухте Камышовая. Площадь порта на восточном берегу - 27 га, длина причалов - 1771 м.

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