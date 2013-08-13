В Украине поголовье КРС за 7 месяцев увеличилось на 3%

Поголовье крупного рогатого скота в Украине к 1 августа 2013 года составило почти 5,4 млн голов, что на 3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров за указанный период сократилось на 0,7% - до 2,6 млн голов.

Поголовье свиней за первое полугодие выросло на 4,6% - до 8,2 млн голов, коз и овец - на 5,3%, до 2,2 млн голов.

Поголовье птицы к 1 августа т.г. составило 263,9 млн голов, что на 3,3% больше, чем на аналогичную дату 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов. Поголовье свиней в 2012 году выросло на 1,9% и составило 7,5 млн голов, овец и коз - выросло на 0,5%, до 1,7 млн голов, птицы - на 6,5%, до 213,9 млн голов.