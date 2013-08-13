Производство картофеля в Украине к 1 августа выросло на 10,4%, овощей – на 2,9%

Производство картофеля в Украине к 1 августа составило 1,9 млн тонн, что на 10,4% больше, чем на аналогичную дату 2012 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, к указанной дате отечественные аграрии вырастили 2,4 млн тонн овощей открытого грунта, что превышает показатели на 1 августа 2012 года на 2,9%.

Как сообщал УНИАН, производство картофеля в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 4,1% - до 23,3 млн тонн, а объем производства овощей открытого и закрытого грунта вырос на 1,9% - до 10 млн тонн.