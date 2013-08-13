В Украине сельхозпроизводство за 7 месяцев выросло на 14,8%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2013 года выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства на сельхозпредприятиях составил 23,1%, в домохозяйствах — 7%.

При этом сельхозпроизводство в июле т.г. выросло по сравнению с июлем 2012 года на 14,1%, а по сравнению с июнем текущего года – на 132,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах — 2,4%.

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