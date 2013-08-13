Янукович отменил "зерновой" указ Кучмы

Президент Украины Виктор Янукович отменил указ Президента "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" от 29 июня 2000 года.

Текст указа № 424/2013 от 13 августа 2013 года обнародован на официальном сайте главы государства.

"Признать утратившим действие указ Президента Украины от 29 июня 2000 года № 832 "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" предусматривалось, что аграрии смогут после сбора урожая продавать зерно по так называемым залоговым ценам, а затем продавать его еще раз уже по рыночным ценам, и компенсировать залоговую цену государственному учреждению, которое уполномочено на осуществление торговли зерном по залоговым ценам. А таким учреждением, согласно указу, была государственная акционерная компания "Хлеб Украины".

"Внедрение механизма залоговых цен позволит избежать сезонного колебания цен на зерно, которое сейчас составляет около 10 раз, и привести его к уровню 2-3 раз", - отмечал тогдашний заместитель главы Администрации Президента Павел Гайдуцкий.