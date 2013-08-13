В среду температура воздуха превысит 30° лишь на юге Украины

В среду, 14 августа, температура воздуха превысит 30° лишь на юге Украины, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В частности, по Украине будет наблюдаться переменная облачность. Ночью в западных и Житомирской области, днем - в северных областях, в Винницкой области, в Карпатах и Закарпатье местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, в западных, днем и в северных областях западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью - 10-15°, днем - 20-25°, в Карпатах - 15-20°; на остальной территории ночью - 14-19°, на юге - до 24°, днем - 30-35°, в северных и Винницкой области - 24 -29°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19°, днем - 24-29° .

По Киеву ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 17-19°, днем - 26-28° .

13 августа температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°, в районе Черноморского - 19°; в Днепре возле Киева - 24°.