17 августа в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В субботу, 17 августа, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ярмарки пройдут по адресам:
- в Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Васильковской и Ломоносова);
- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака);
- в Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-12;
- в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43, ул. Бережанской, 15;
- в Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;
- в Святошинском районе на ул. Булгакова;
- в Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Стражеско);
- в Шевченковском районе на ул. В.Василевской, 1-17.
На ярмарках потребителям предложат картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, различные виды муки и круп, растительное масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам, на 10-15% ниже от рыночных.