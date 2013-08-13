17 августа в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу, 17 августа, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ярмарки пройдут по адресам:

- в Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Васильковской и Ломоносова);

- в Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- в Деснянском районе на ул. А.Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака);

- в Днепровском районе на просп. Воссоединения, 2-12;

- в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43, ул. Бережанской, 15;

- в Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Тверской и Ковпака);

- в Подольском районе на ул. Светлицкого, 25;

- в Святошинском районе на ул. Булгакова;

- в Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Стражеско);

- в Шевченковском районе на ул. В.Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям предложат картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, различные виды муки и круп, растительное масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам, на 10-15% ниже от рыночных.