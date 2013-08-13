Киргизия проверяет продукцию Roshen

Министерство здравоохранения Киргизии проводит проверку качества продукции украинских компаний кондитерской корпорации Roshen, сообщает местный информационный сайт Tazabek.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и экспертиз Минздрава Киргизии Толо Исакова, проверка продукции Roshen началась еще неделю назад, однако результаты еще не получены.

«В связи с выявлением Роспотребнадзором РФ в конфетах, поставляемых компанией Roshen из Украины, бензапирена, у нас тоже была настороженность, потому что очень много кондитерских изделий эта компания нам поставляет. Мы тоже должны защитить население. У нас на данный момент проводятся лабораторные проверки», - цитирует Tazabek Исакова.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.