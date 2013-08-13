Миндоходов: после введения новых акцизных марок алкоголь подорожает на 17 коп., сигареты - на 9 коп.

Введение новых акцизных марок в Украине с 1 сентября приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

«Обоснованным является увеличение стоимости одной бутылки напитка на 0,167 грн, одной пачки табачных изделий - на 0,087 грн», - говорится в сообщении.

При этом министерство сообщило, что это незначительное подорожание, так как производителям и импортерам не придется нести дополнительные затраты для проведения тестирования новых акцизных марок и переоборудования линий разлива.

Согласно сообщению Миндоходов, марки акцизного налога нового образца будут иметь графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки. Таким образом, Миндоходов сообщило, что цена на новые марки с начала осени вырастет: на алкогольные напитки — до 0,27 грн за штуку, а для сигарет — на 0,142 грн за штуку.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Также сотрудники Миндоходов напомнили, что размер платы за марки акцизного налога с 2008 года не повышался.

«По оценкам специалистов Миндоходов, усиление защиты новых марок акцизного налога является вполне оправданным шагом, поскольку действующая система маркировки марками акцизного налога не отвечает современным требованиям и нуждается в существенных изменениях. Это подтверждается отрицательной динамикой объемов реализации действующих акцизных марок и свидетельствует о наращивании теневого оборота подакцизной продукции», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа этого года. Ранее Миндоходов заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.

Министр Миндоходов Александр Клименко заявил, что введение акцизной марки нового образца с 1 сентября позволит снизить объем нелегальной подакцизной продукции на 7-10%.