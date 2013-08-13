Корпорация Roshen назначила Полтавцева директором по производству

Корпорация Roshen, крупнейший в Украине производитель кондитерских изделий, назначила директором по производству Евгения Полтавцева, ранее занимавшего должность генерального директора «Киевской кондитерской фабрики Рошен», сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в обязанности Полтавцева в новой должности будет входить решение задач по разработке и внедрению общей стратегии производства, а также координация процессов, связанных с производством кондитерской продукции на всех фабриках корпорации.

Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что наблюдательный совет «Киевской кондитерской фабрики «Рошен» уволил с должности генерального директора Евгения Полтавцева, назначив на этот пост Александра Меланича.

Напомним, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).