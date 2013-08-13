Украина может занять второе место в мире по экспорту зерна - участники рынка

Украина в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013-июнь 2014) может занять второе место в мире по экспорту зерна, в случае если поставит на внешние рынки 30,2 млн тонн зерна, говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Как отмечается в сообщении, согласно августовскому прогнозу мирового экспорта зерна, составленному Министерством сельского хозяйства США, лидером среди экспортеров зерновых в текущем МГ останутся США, которые могут поставить на внешние рынки почти 69,7 млн тонн зерна. Далее следует Украина с 30,2 млн тонн. На третьем месте, как прогнозируется, будут страны Европейского Союза, экспорт зерна из которых может составить 29,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-консалтинговой компании «АПК-Информ», в 2013/2013 МГ Украина заняла 7-е место в мире по экспорту зерна.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь рекордных 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, кукурузы – 25,9 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.

Экспортный потенциал страны в этом МГ оценивается в 28 млн тонн против 23 млн тонн в 2012/2013 маркетинговом году.