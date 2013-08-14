Урожай масличных в Украине в 2013 году может составить 13 млн тонн - Минагропрод

Урожай масличных культур в Украине в текущем году может составить 13 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в частности, валовый сбор подсолнечника может составить 8,5 млн тонн, сои — 2,5 млн тонн, рапса — 2 млн тонн.

В министерстве также сообщили, что к 14 августа уборка ранних зерновых практически завершена.

К указанной дате собрано более 32,2 млн тонн ранних зерновых культур при средней урожайности 30,8 центнера с гектара, при этом пшеницы намолочено более 22,8 млн тонн, ячменя — 7,7 млн тонн, ржи — 0,7 млн тонн.

В целом Минагропрод подтвердил ранее озвученный прогноз урожая зерна в Украине в 2013 году на уровне 57,1 млн тонн, из которых 21,5 млн тонн приходится на пшеницу и около 26 млн тонн — на кукурузу.

В ведомстве также прогнозируют, что урожай сахарной свеклы в текущем году составит 11 млн тонн, картофеля — около 23 млн тонн, овощей — 9,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, министерство сельского хозяйства США в июле понизило прогноз производства масличных культур в Украине в 2013 году на 3,3% по сравнению с июньским прогнозом – до 14,8 млн тонн.