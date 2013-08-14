Украина и Россия в пятницу планируют провести переговоры по ситуации с «Рошен»

Делегация правительства Украины планирует провести в пятницу, 16 августа, в Москве переговоры с российскими коллегами по ситуации с поставками продукции «Рошен» в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Планируем на пятницу (встречу — УНИАН). Я поеду, буду встречаться с Онищенко (глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко), так надеюсь», - сказал Присяжнюк.

Он отметил, что на встрече Украина желает услышать от представителей России, на чем основан запрет на импорт продукции «Рошен».

«Мы должны услышать, какие у них аргументы в этом споре. У нас есть все заключения, мы соответствуем всем стандартам», - сказал министр.

Он также отметил, что в состав делегации войдут представители Госстандарта, Госветфитослужбы.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).