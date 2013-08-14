Государственная зерновая корпорация увеличила прибыль более чем в 2 раза

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 2,2 раза - до 45,66 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету ГПЗКУ, составленному по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ее чистый доход в І полугодии вырос на 77,4% - до 463,7 млн грн.

Валовая прибыль компании сократилась на 14,5% - до 66,02 млн грн. Операционная прибыль выросла почти втрое - до 94,25 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины по итогам января-марта 2013 года получила чистый убыток в размере 42,7 млн грн, тогда как 1-й квартал 2011 года предприятие закончило с 34,2 млн грн чистой прибыли.

В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 54,8 млн грн, что в 10,8 раза меньше по сравнению с убытком в 590,5 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта, создана правительством Украины в августе 2010 года.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.