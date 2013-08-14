Украина не получала конкретных предложений по зерновому пулу - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия не проводило никаких консультаций с уполномоченными ведомствами России и Казахстана о создании этими странами Причерноморского зернового пула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам глава Минагропрода Николай Присяжнюк.

«К нам никто не выходил для обсуждения этого вопроса (о создании Причерноморского зернового пула — УНИАН) и, очевидно, что даже при обсуждении этого вопроса мы будем защищать национального производителя», - сказал Присяжнюк.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что российские эксперты прогнозируют подписание меморандума о создании зернового пула с Украиной и Казахстаном на международном зерновом форуме, который может состояться в Москве в октябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 года он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 года премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.