Минсельхоз России снизил прогноз по урожаю зерна в этом году до 90 млн тонн

Минсельхоз снизил прогноз по урожаю зерна в России в 2013 году из-за неблагоприятной погоды до 90 миллионов тонн с ожидавшихся ранее 95 миллионов тонн. Однако ожидаемый показатель на 27% превышает прошлогодний сбор, передает ПРАЙМ.

"С учетом неблагоприятных погодно-климатических условий, складывающихся в текущем году (с одной стороны - засуха, суховеи, с другой - избыточное выпадение осадков в отдельных регионах РФ), прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых культур по результатам консультаций с экспертами и органами управления АПК регионов снижен, он уже не может быть выше 90 миллионов тонн", - сказал министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь рекордных 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, кукурузы – 25,9 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. Экспортный потенциал страны в этом МГ оценивается в 28 млн тонн против 23 млн тонн в 2012/2013 маркетинговом году.

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