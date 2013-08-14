Синоптики прогнозируют в Украине похолодание и дожди

В некоторых областях Украины завтра пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в северных, большинстве западных, Винницкой, местами Черкасской и Полтавской областях пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 20-25°; в центральных областях ночью 13-18°, днем 23-28°; в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 30-35°.

В Киевской области завтра ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В столице ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°

14 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-27°, в районе Черноморского 20°; в Днепре возле Киева 23°.