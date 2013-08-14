Украина со следующего года может начать поставку мяса в Китай

Украина в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок Китайской Народной Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы приступили к работе по сертификации и получению разрешения на поставку всех видов мяса и мясной продукции на китайский рынок», - сказал Присяжнюк. «Будем надеяться, что (экспорт мяса в Китай — УНИАН) начнется с нового года», - добавил он.

При этом министр отметил, что на следующей неделе в Украину приедет инспекция из Китая, которая завершит процесс сертификации отечественной пшеницы, ячменя и сои, что впоследствии позволит стране экспортировать эти зерновые в Китай.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Присяжнюк заявил, что Украина намерена увеличить поставки мяса и зерновых в страны Юго-Восточной Азии.

«Мы приступили к сертификации и стандартизации мяса всех видов, мы приступили к сертификации муки, приступили к фитосанитарному разрешению пшеницы и других видов зерновых», - отметил министр.