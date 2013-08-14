Запасы зерна в Украине выросли до 21,5 млн тонн

Запасы зерна в сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых к 1 августа 2013 года составило 21,5 млн тонн, что на 6% больше, чем к аналогичной дате 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы к указанной дате составили 15,5 млн тонн, ячменя – 3,5 млн тонн, кукурузы – 1,2 млн тонн, ржи – 0,4 млн тонн.

Непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях к 1 августа на хранении находилось 14 млн тонн зерна, что на 15% больше, чем годом ранее. Из них 9,7 млн тонн приходятся на пшеницу, 2,5 млн тонн – на ячмень, 0,8 млн тонн – на кукурузу и 0,2 млн тонн – на рожь.

В Госстате также сообщили, что запасы семян подсолнечника к 1 августа 2013 года по сравнению с аналогичной датой 2012 года сократились на 18% - до 0,5 млн тонн, из которых в аграрных предприятиях хранилось 0,3 млн тонн (на 31% больше, чем годом ранее), а на предприятиях занимающихся переработкой и хранением – 0,2 млн т (на 46% меньше).

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерна в Украине в 2013 году может достичь рекордных 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. При этом урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25,9 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн.