Онищенко советует Украине договариваться, а не сопротивляться

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призывает Украину к диалогу и просит не передергивать факты в связи с ситуацией вокруг продукции фирмы Roshen, сообщает РИА «Новости».

"Не надо организовывать против России сопротивление, ничего не выйдет. Не надо передергивать факты, а надо садиться и договариваться", — сказал Онищенко.

Он отметил, что после скандала с сырами Роспотребнадзор предложил Украине провести аккредитацию нескольких лабораторий по контролю за качеством продукции.

"С сыром была проблема, давайте аккредитуем на вашей территории лаборатории, которым мы будем доверять. Было отобрано пять лабораторий. Но как только мы пустили сыр в Россию, они забыли об этих договоренностях. Вот только сейчас приехали, а год целый в ладушки играли", — отметил Онищенко.

Он добавил, что Роспотребнадзор продолжает изымать с российского рынка продукцию украинских кондитерских заводов Roshen.

Напомним, сегодня, 14 августа, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что делегация правительства Украины планирует провести в пятницу, 16 августа, в Москве переговоры с российскими коллегами по ситуации с поставками продукции «Рошен» в РФ.

«Планируем на пятницу (встречу — УНИАН). Я поеду, буду встречаться с Онищенко (глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко), так надеюсь», - сказал Присяжнюк.

Он отметил, что на встрече Украина желает услышать от представителей России, на чем основан запрет на импорт продукции «Рошен».

«Мы должны услышать, какие у них аргументы в этом споре. У нас есть все заключения, мы соответствуем всем стандартам», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).