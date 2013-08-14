Украина приступила к севу озимых под урожай 2014 года

Украинские аграрии начали сев озимых культур под урожай 2014 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к 14 августа сев озимого рапса проведен на площади 61 тыс. га, или 7% от прогноза (924 тыс.га).

Ожидаемая обеспеченность семенами озимых культур составляет 1,7 млн тонн, или 100% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, посевы зерновых под урожай 2014 года сократятся на 1,2% - до 8,1 млн га.

Под урожай 2013 года Украина засеяла озимыми на зерно и зеленый корм, а так же рапсом 9,2 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем в 2012 году. Под озимые было отведено 8,1 млн га (на 3,5% меньше, чем под урожай 2012 г.), под рапс - 1,03 млн га (на 7,2% больше).