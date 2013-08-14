Производители молока просят защитить их от белорусской экспансии

Ассоциация производителей молока (АПМ) обратилась к Президенту Украины с просьбой усилить контроль импорта молочных продуктов в Украину, в частности, поступающих из Республики Беларусь, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

«Обращаемся к Вам, уважаемый Виктор Федорович, с просьбой дать поручение Кабинету Министров подготовить приказ «О введении квотирования импорта молочных продуктов в Украине», а также усилить контроль за таможенным оформлением молочной продукции, которая поступает из Беларуси», - говорится в открытом письме АПМ на имя Президента.

Согласно сообщению, производители молока считают увеличение импорта в Украину белорусских молочных продуктов угрозой для отечественных аграриев.

«По данным аналитиков, в первом полугодии текущего года импорт белорусских молочных продуктов в Украину в ценовом выражении вырос более чем на 80%. При этом, по отдельным группам товаров импорт увеличился в 2-3 раза. С 1 марта 2013 года был введен запрет на ввоз молочной продукции некоторых производителей из Беларуси на территорию Украины. Но именно в это время увеличился объем нелегального ввоза молочной продукции из Беларуси», - сообщила ассоциация.

Производители молока также направили письмо министру доходов и сборов Александру Клименко и первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия Ивану Бисюку с просьбой содействовать решению этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, АПМ и национальная ассоциация молочников Украины («Укрмолпром») обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку с просьбой доработать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли», в частности, сократив срок оплаты молочной продукции до 7 дней с 60.

Справка УНИАН. На сегодняшний день членами АПМ является более 70 хозяйств из 20 областей Украины.