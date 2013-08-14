Присяжнюк собирается удешевить логистику зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено добиться снижения стоимости логистических затрат, связанных с поставками зерна на 200-300 грн/тонна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Наша задача удешевить услуги в логистике зерна минимум на 200-300 гривень/тонна», - сказал Присяжнюк.

По словам министра, на сегодня логистические издержки, связанные с экспортом зерна, являются завышенными и составляют 550 гривен/тонна для пшеницы и предположительно, 750 гривен/тонна для кукурузы.

Присяжнюк также сообщил, что на этой неделе межправительственная рабочая группа по вопросам логистических затрат рассмотрит вопрос об обоснованности стоимости тарифов внутренних и внешних перевозок «Укрзализныци».

«Сейчас по поручению Правительства работает межведомственная рабочая группа по вопросам логистических издержек и повышения эффективности экспорта зерна. И на этой неделе будет рассмотрен вопрос урегулирования стоимости тарифов внутренних и экспортных перевозок «Укрзализныци », - сказал глава Мингаропрода.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз экспорта зерна в текущем маркетинговом году (июль 2013 г. – июнь 2014 г.) на 2 млн тонн - до 28 млн тонн. Валовый сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в 2013 году может составить рекордные для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Потребности внутреннего рынка - ориентировочно 28,4 млн тонн.