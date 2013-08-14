Кыргызстан не нашел опасных веществ в продукции Roshen

Министерство здравоохранения Кыргызстана не выявило вредных для здоровья человека веществ в кондитерской продукции украинских компаний корпорации Roshen, сообщает местный информационный сайт Tazabek.

По словам директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Минздрава Кыргызстана Толо Исакова, в кондитерских изделиях Roshen не обнаружено бензапирена, а также солей тяжелых металлов.

«Мы делали лабораторные проверки на бензапирен, его не обнаружено в продукции. В том числе проверка проводилась на содержание солей тяжелых металлов: мышьяка, свинца, цинка – их содержание тоже в норме. Оснований для беспокойств у населения нет. Мы проверяли продукцию, которую брали в разных местах, с магазинов, с рынков. Украинские кондитерские изделия все нормальные», - цитирует Tazabek Исакова.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

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