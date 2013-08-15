Аграрному фонду разрешили осуществлять закупки вне ценового госрегулирования

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 - июнь 2014) осуществлять закупку товаров, не связанных с государственным ценовым регулированием.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №539 от 17 июля 2013 года, опубликованного на официальном веб-сайте правительства.

Согласно документу, закупать товары, не подлежащие государственному ценовому регулированию, Аграрный фонд может по ценам, не превышающим средневзвешенных цен фиксинга, сложившихся в течение последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах. При этом цены должны быть не ниже чем на 20% минимальной интервенционной цены, и не выше чем на 20% максимальной интервенционной цены, установленных на текущий МГ.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабмин утвердил формирование интервенционного фонда. В частности, пшеницы для него должно быть закуплено 1,052 тыс. тонн, ржи – 90 тыс. тонн, ячменя – 20 тыс. тонн, сахара-песка (свекольного) – 355,6 тыс. тонн, кукурузы – 40 тыс. тонн, сухого молока – 6 тыс. тонн, сливочного масла – 18 тыс. тонн, гречки – 34,6 тыс. тонн, овса – 22,4 тыс. тонн, проса – 20 тыс. тонн и гороха – 15 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Аграрный фонд, созданный в 2005 году, выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В текущем году Аграрный фонд проводил форвардные закупки зерна, закупив более 1 млн тонн.