АМКУ советует 11 птицефабрикам не завышать цены на яйца

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало 11 птицефабрикам воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на яйца, говорится в сообщении комитета.

Согласно сообщению, рекомендации получили «Бережанская птицефабрика», птицефабрика «Васильковская», «Агрофирма Иванкив», птицефабрика «Украина», «Кожуховское», «Макаровская птицефабрика», «Экспансия», «Фермерский двор», «Старинская птицефабрика», «Белоцерковская птицефабрика» и «Малиновое».

В АМКУ отметили, что указанные рекомендации направлены на предупреждение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке яиц и являются обязательными к рассмотрению.

Справка УНИАН. По данным Госстата, цены на яйца в Украине в июле выросли на 10,4%.

Объем производства яиц в стране за 7 месяцев т.г. составил 11,856 млрд штук, что на 3,4% больше, чем в январе-июле 2012 года.