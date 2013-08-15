Inkerman сообщил, что российская таможня не пускает его вина

Инкерманский завод марочных вин, входящий в состав группы Inkerman International, сообщил о задержке его продукции на российской таможне, сообщил УНИАН представитель компании.

«Группа компаний «Inkerman International» подтверждает, что несколько машин с грузом продукции действительно не смогли пройти таможенный контроль российской стороны, и вынуждены были оставить товар на складах временного хранения. Группа компаний «Inkerman International» выражает свою обеспокоенность в связи с ситуацией, которая складывается на таможенных постах на границе с Российской Федерацией», - сообщила пресс-служба компания.

По данным Inkerman Internationa, импортеры ее продукции в Россию объясняют это тем, что Федеральная таможенная служба России ввела новые риски при таможенном оформлении товаров, поступающих из Украины. Поэтому таможенные процедуры значительно усложнились. Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины “не надо подталкивать”, оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые “создаются” во взаимной торговле с Российской Федерацией и заинтересовано в том, чтобы все препятствия для нормализации торговых отношений были ликвидированы.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

Справка УНИАН. Группа компаний Inkerman International – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

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