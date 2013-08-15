Россия усложнила процесс допуска украинской птицы на свой рынок

Федеральная таможенная служба России ввела для поставщиков украинской продукции птицеводства залоговые обязательства, без выполнения которых отечественная продукция не может быть поставлена рынок России.

Об этом УНИАН сообщил председатель совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«Россия ввела так называемые залоговые обязательства, то есть импортер должен оставить в виде залога для проверки сертификата сумму, которая составляет почти 80% от суммы контракта. Если такой залог оформляется, то тогда груз проходит территорию таможни, дальше разбираются с сертификатом и потом в течение месяца, если все в порядке, возвращаются деньги», - сказал Бакуменко.

По его словам, ранее подобных мер Россия по отношению к украинской птицеводческой продукции не предпринимала. Бакуменко пояснил, что выполнение залоговых обязательств может быть затруднительным для многих украинских импортеров, и уже несколько десятков машин с отечественной продукцией простаивает на российско-украинской границе.

Как сообщал УНИАН, в среду Федерация работодателей Украины заявила, что с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина поставила в Россию более 31 тыс. тонн мяса птицы и съедобных субпродуктов птицы, что в 5,9 раз больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году Украина не импортировала эту продукцию из РФ.

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