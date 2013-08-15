Остановка экспорта в РФ не повлияет на производство "молочки" в Украине - участники рынка

Остановка экспорта украинской продукции в Российскую Федерацию в ближайшее время не окажет влияния на производство молочной продукции в Украине, сообщил УНИАН президент Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дикун.

«Мы следим за ситуацией, сложившейся вокруг экспорта украинских молочных продуктов в Россию. На данный момент факторов, которые бы указывали на то, что данная ситуация может повлиять на уменьшение производства молочной продукции, нет», - сообщил он.

Также президент ассоциации сообщил, что о снижении показателей производства говорить рано. «Про потери пока что говорить рано. Что касается производителей молока, то мы работаем в привычном режиме», - сказал Дикун.

Сегодня молочная группа компаний с активами в Украине, РФ и Польше «Милкиленд» сообщила УНИАН, что ее товар также был задержан на российской таможне.

«Да, нас, как и всех, задержали», - сказал представитель пресс-службы «Милкиленда».

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко заявил, что правительство Украины «не надо подталкивать», оно и так принимает меры для ликвидации проблем, которые «создаются» во взаимной торговле с Российской Федерацией, и заинтересовано в том, чтобы эти препятствия были ликвидированы.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.